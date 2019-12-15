متظاهرون في ذي قار يغلقون شارعا وجسرين وقاطع البهو بالمحافظة

2019/12/15 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاراقدم المتظاهرون في محافظة ذي قار، الأحد، على إغلاق شارع وجسرين وقاطع البهو بالمحافظة.وقال مراسل "كلكامش برس" إن "المتظاهرين في محافظة ذي قار اقدموا اليوم، على إغلاق قاطع البهو وسط مدينة الناصرية".وأضاف، أنهم "قاموا ايضا بقطع جسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط المدينة".

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