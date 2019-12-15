الفيـصـل لـ(دجلة): الأحزاب قمعت التظاهرات حفاظاً على مصالحها

2019/12/15 | 10:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البـاحـث فـي الشـأن السـيـاسـي غـازي الفيـصـل ،اليوم الاحد، ان احزاب السلطة قمعت التظاهرات حفاظاً على مصالحها، وان بقائها في الحكم سيؤدي الى كوارث.وأكد الفيصل في...

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