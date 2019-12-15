الحريري مرشح لرئاسة حكومة تصريف الاعمال في لبنان

2019/12/15 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت مصادر لبنانية اليوم الاحد، عن مباحثات تشكيل حكومة تصريف الاعمال في البلاد، كما أن الاسم المرشح سيكون سعد الحريري.وذكرت المصادر بأن “حزب القوات اللبنانية” يعمل على تسمية سعد الحريري لرئاسة حكومة تصريف الاعمال، بشرط، إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات فلن يتم منحها الثقة.كما ان كل من “حزب الله” و”حركة […]

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