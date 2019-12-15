مقتل شابتان من اسرة الرئيس السوري بشار الاسد

2019/12/15 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ هزت جريمة مروعة مدينة القرداحة (مسقط الرئيس السوري بشار الاسد ومعقل اسرته) في محافظة اللاذقية السورية، الجمعة، راح ضحيتها شابتان من اقارب الرئيس السوري واصيب عدد من أفراد أسرتهما.ناشطون سوريون اكدوا ان والدة الفتاتين المغدورتين من آل الأسد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.وكشف مصدر أمني في مدينة اللاذقية عن المعطيات الأولية لجريمة […]

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