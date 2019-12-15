2019/12/15 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا، بملعب ميستايا، مساء اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فالنسيا سيواجه ريال مدريد بمهاجم واحد فقط، في ظل إصابة بقية مهاجمي الفريق، بعدما تعرض ماكسي جوميز وكيفين جاميرو لإصابات مختلفة في الفترة الأخيرة.وأضافت […]

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