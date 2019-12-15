المنافذ الحدودية تعلن ضبط 79 مخالفة بينها 17 عملية تهريب مخدرات خلال الشهر الماضي

2019/12/15 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /دائرة العمليات والخطط /قسم البحث والتحري، الاحد (15 كانون الأول 2019)،...





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