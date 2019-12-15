شاهد: عملية تجميل مفزعة!! لـ”هيلاري كلينتون” تجعلها محط سخرية

2019/12/15 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيلاري كلينتون

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