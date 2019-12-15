حسن خليل غريب - لكي لا يصبح أمراء الطوائف مشايخ للنفط أيضاً

2019/12/15 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب إرفعوا وصاية أمراء الطوائف عن الثروة النفطية في لبنانأعلنت وزيرة الطاقة في لبنان، يوم الجمعة في 13 تشرين الأول 2019، تلزيم أول بلوك نفطي لشركة توتال الفرنسية، فكانت بمثابة البشرى السارة التي زفَّتها إلى جماهير الشعب اللبناني.وفي الوقت الذي أثير فيه نبأ امتلاك لبنان ثروة نفطية تحت مياهه الإقليمية، ومن خلال وقائع السنوات السابقة، حيث أثير الجدل حول هذه الثروة، وطال الجدل بين أمراء الطوائ......

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