الصناعة تجهز شركـة هانـوا الكوريـة بمنتجاتهـا الاسفلتيـة

2019/12/15 | 10:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنـت الشركة العامة للصناعات التعدينية في وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، تجهيز شركة هانوا الكورية بأنواع المنتجات الاسفلتية.

وأشـار مدير عام الشركة يوسف محمد جاسم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، الى "لقاء ممثلي الشركة الكورية للاتفاق على الكميات المطلوبة والتوقيتات المحددة للتجهيز خلال شهر كانون الاول الجاري والاشهر القادمة بمنتجاتها الاسفلتية من مادة الكات باك بنوعيها (RC 70) و (MC 30) لتأهيل وتطوير القاعدة الجوية في الصويرة".

وأضاف: "عقد التجهيز قابل للتجديد وبحسب النوعيات والكميات التي تحتاجها وتحددها الشركة الكورية كون ان الشركة العامة للصناعات التعدينية الشركة الوحيدة وتنفرد بتجهيز القطاعين العام والخاص والشركات الاجنبية بانواع المنتجات الاسفلتية حيث سبق وان قامت بتجهيز الشركة الكورية بالكميات والانواع المطلوبة من هذه المنتجات خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الماضيين".

وأعتبر جاسم "توجه الشركة الكورية نحو أقتناء المنتج المحلي نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الاجنبية وخير دليل على ان المنتج المحلي يضاهي المنتج الاجنبي ومطابق للمواصفات القياسية".

واوضح المدير العام أن "الشركة تقوم أيضاً بتجهيز أمانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات بمنتجاتها الاسفلتية لاستخدامها في أعمال تبليط وأكساء الطرق في بغداد والمحافظات وحسب الكميات المطلوبة".

ودعا وزارة النفط الى "التعاون ودعم الشركة من خلال تجهيزها بالمادة الاولية التي تحتاجها لتلبية كامل طلبات التجهيز من القطاعين العام والخاص والنهوض بالاداء الانتاجي والمالي للشركة".

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