شاهد: نانسى عجرم تثير الاعجاب من حفلها فى مصر

2019/12/15 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شاركت النجمة البنانية نانسى عجرم، جمهورها، بصورة جديدة، للفستان الذى ارتده اليوم فى حفلتها التى أقيمت داخل إحدى الكليات الخاصة بالتجمع الخامس.ونشرت عجرم صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وظهرت وهى مرتدية سلوبيت ذهبى اللون، وقصير، وسرعان ما خطفت الصورة أعجاب متابعيها وجمهورها.View this post on Instagram ❤️ مصر @ritaberkachi […]

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