ذي قار ترفض الشاعر مرتضى حرب والأخير يوضح بشأن مشاركته في مهرجان حركة العصائب

2019/12/15 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الشاعر، مرتضى حرب، توضيحًا عن سبب مشاركته في مهرجان حركة عصائب اهل الحق الذي استنكرت به العقوبات الاميركية التي طالت الامين العام للحركة، قيس الخزعلي.وجاء رد حرب، بعد الضجة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب مشاركته في المهرجان.

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