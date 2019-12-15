2019/12/15 | 10:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت البعثة الأثرية المصرية على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة “أبو الهول”، أثناء أعمال المسح الأثري بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.وأوضح مدير عام آثار مصر الوسطى، جمال السمسطاوي، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 35 سم، وعرضه 55 سم، وتبدو ملامح وتفاصيل وجهه واضحة و جميلة.وعثرت البعثة أيضا على مجموعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر العثور على تمثال ملكي على هيئة أبو الهول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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