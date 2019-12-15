2019/12/15 | 10:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء تغيرات جينية جديدة تسبب الإصابة بمتلازمة ليدل، التي تعتبر مرضا وراثيا نادرا وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب.وتفيد مجلة BMC Nephrology، بأن علماء معهد كيمياء الطب الحيوي وجامعة بيروغوف للبحوث الطبية ومعهد فافيلوف لعلم الوراثة وشركة Genotek الطبية اكتشفوا تغيرا جديدا في جين SCNN1G لدى مراهق عمره 15 سنة يعاني من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف سبب جديد لارتفاع ضغط الدم لدى الشباب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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