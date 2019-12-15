مفاوضات حتى الصباح من أجل إنقاذ

2019/12/15 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل المفاوضون العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في محاولة لإنقاذ التزام عالمي قوي بمكافحة التغير المناخي، بعد أن شكت بعض من أكثر

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