الديوانية تعلن الاكتفاء الذاتي من 10 محاصيل زراعية

2019/12/15 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

أكد النائب عن محافظة الديوانية علي البديري ، اليوم الأحد، اعلان المحافظة الاكتفاء الذاتي لـ10 محاصيل زراعية، مشيرا إلى أن محافظته بدأت بتجهيز

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