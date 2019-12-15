2019/12/15 | 10:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مرسيدس مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات GLA التي أصبحت من أكثر سيارات الفئة المتوسطة الاقتصادية شهرة في الأسواق خلال الأعوام الـ 3 الفائتة.حصل النموذج الجديد من GLA على العديد من التعديلات والتحسينات، شملت التصميم الخارجي للهيكل وشكل المصابيح والواجهة الأمامية، وازداد طول هيكل هذه السيارة بمقدار 10 سنتيمترات تقريبا، وبفضل التعديلات التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرسيدس تكشف عن أحدث سياراتها الاقتصادية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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