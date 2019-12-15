الداخلية تعلن القاء القبض على خمسة متهمين بجريمة الوثبة

2019/12/15 | 10:56 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن القاء القبض على خمسة متهمين بجريمة ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

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