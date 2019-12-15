الشمري: الشعب لا يرغب بتكرار المحاصصة وتدوير نفس الوجوه

2019/12/15 | 10:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الاحد، ان الشعب يرفض اعتماد المحاصصة في تشكيل الحكومة، محذرا من العراق امام "منعطف تاريخي" ولابد من الاستجابة لمطالب الشعب.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الشعب ومن خلال تظاهراته الحالية واعتصاماته المستمرة بدء القول وبصوت عال انه لا يرغب بتكرار بناء الحكومة وفق المحاصصة وبتدوير نفقس الوجوه والشخصيات".

واضاف ان "المتظاهرين السلميين المعبرين عن امال وطموحات الشعب من اقصاه الى اقصاه لن يعودوا دون تحقيق ما خرجوا من اجله ببناء عراق جديد قائم على اسس وطنية تنهي البناء المترهل القائم على المحاصصة السياسية والطائفية".

وشدد على ضرورة ان "يكون رئيس الجمهورية الراعي للدستور على قدر المسؤولية وان يستمع لصوت الشارع ويفتح الباب واسعا امام من يمثل المتظاهرين السلميين في والتجاوب الايجابي مع رغبتهم في رئيس وزراء مستقل لم يكن يوما طرفا بالعملية السياسية الحالية المبنية على الاسس المعروفة المرفوضة من قبلهم من اجل مستقبل افضل للجميع".

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