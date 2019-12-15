أمر قبض بحق العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة الموصل

2019/12/15 | 10:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أمر قبض بحقِّ عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق، مبينة أن المتهم قام بمخالفة التعليمات وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر قبض بحقِّ المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا.يُذكَرُ أن الهيئة أعلنت في الخامس من الشهر الحالي عن صدور أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه.

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