2019/12/15 | 10:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل المركز الوطني الياباني لأمراض وعلم الشيخوخة، البروفيسور، هيديتوشي ايندو، أخصائي أمراض الشيخوخة، أن مادة الكركم تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.واستند الخبير الياباني في هذا، إلى نتائج دراسات علمية عديدة عن فائدة الكركم.ووفقا له يشير العلماء منذ زمن بعيد، إلى أن الخرف عند المعمرين الهنود نادر جدا مقارنة بأقرانهم من البلدان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مادة تؤخر خرف الشيخوخة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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