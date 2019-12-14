2019/12/15 | 10:58 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكسترا نيوز تستعرض تصاعد الأوضاع فى العراق بعد اختيار "السودانى" رئيسا للحكومة.. و"كتلة سائرون" تطالب بتكليف شخصية تعبر عن الشعب.. وتبرز مطالب مجلس ال... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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