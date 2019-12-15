2019/12/15 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار بغداد الدولي، الأحد، توقف حركة الملاحة، بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان، أنها “بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تعلن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد الموافق 2019/12/15، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).