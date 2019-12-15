السيد الحكيم: سندعم أي مرشح تتفق عليه كلمة العراقيين

2019/12/15 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، أن التيار سيدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء تتفق عليه كلمة العراقيين.

وقال الحكيم في تصريح إن تيار الحكمة ومنذ تبنيه للمعارضة البناءة عمل على حث جميع القوى السياسية على ترصين اسس النظام السياسي وتقويمه وتشخيص ومعالجة سلبياته.

وأضاف الحكيم أن التيار سيدعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين لتولي منصب رئاسة الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية من اجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، مشيرا الى عدم تقديم أي مرشح من تيار الحكمة لهذا المنصب.

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