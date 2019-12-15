هاتف هواوي من دون غوغل الحقيقة والحل الوحيد

2019/12/15 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الهاتف الذكي هواوي Mate 30 Pro هاتفا فريدا من نوعه، إذ يعمل بنظام أندرويد، ولكن من دون خدمات غوغل المعروفة مثل البريد الإلكتروني Gmail.وتفرض العقوبات الأميركية على شركة هواوي بيع هواتفها الجديدة بدون تطبيق GMail أو خرائط Google أو منصة التطبيقات Play Store، وبالنسبة لبعض خدمات Google ، هناك بدائل مباشرة من هواوي،

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