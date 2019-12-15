مطار بغداد الدولي يعلن توقف حركة الملاحة الجوية

2019/12/15 | 11:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم.

وقالت ادارة المطار في بيان ورد لشفق نيوز انه "وبالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تتوقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية".

ودعا البيان "المسافرين الى تفهم الامر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسيتم الإعلان لاحقا حالما تفتتح الاجواء وتعود حركة الملاحة الجوية الى طبيعيتها".

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