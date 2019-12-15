بالصور.. ضباب كثيف يلف بغداد والدفاع المدني تحذر

2019/12/15 | 12:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شوارع العاصمة بغداد، اليوم الأحد، تشكل موجات ضباب كثيف، ما تسبب بتدني مستوى الرؤية بشكل كبير....

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