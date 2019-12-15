المنافذ الحدودية تسجل 79 مخالفة لشهر تشرين الثاني الماضي

2019/12/15 | 12:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، دائرة العمليات والخطط، قسم البحث والتحري، اليوم الأحد، عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر تشرين الثاني لعام 2019.وقالت الهيئة في بيان تلقته “الصباح الجديد “، إن “المخالفات بلغت بمجملها (79) مخالفة تحت عناوين عدة منها (9) مخالفات جمركية تضمنت تغير وصف البضاعة وانتهاء ...

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