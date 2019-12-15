2019/12/15 | 12:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. "قتلت" زوجها وعذبت طفلته بمساعدة زوج اختها ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. "قتلت" زوجها وعذبت طفلته بمساعدة زوج اختها ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).