الامانة تباشر بحملة تنظيف في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران🔻

2019/12/15 | 12:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، عن المباشرة بحملة تنظيف كبرى في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان لها انها “اطلقت حملة كبرى لتنظيف وغسل ساحات ( التحرير […]

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