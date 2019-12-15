بيان من عبد المهدي بشأن اهانة متظاهرين لاسماء وصور شخصيات عراقية معروفة🔻

2019/12/15 | 12:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن رفضه واستنكاره لإهانة أعلام وصور لزعماء بلدان للعراق معها علاقات واتفاقات.وقال عبد المهدي، في بيان نشرته صفحته الرسمية […]

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