لاعبو الصقور يحتفون بعودة امجد راضي بعد انتهاء عقوبته

2019/12/15 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل لاعبو القوة الجوية، بعودة زميلهم امجد راضي من العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الاسيوي. وقال راضي، انه “بعثة القوة الجوية وزملائي اللاعبين، فاجئوني باقامة حفل

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