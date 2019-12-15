2019/12/15 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز" على معلومات تتعلق بموعد تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لرئيس الوزراء الجديد بعد استقالة عادل عبد المهدي.

وقال مسؤول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول رفيع يكشف لـ"العهد نيوز" موعد تكليف برهم صالح لرئيس الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول رفيع يكشف لـ"العهد نيوز" موعد تكليف برهم صالح لرئيس الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).