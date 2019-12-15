صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق🔻

2019/12/15 | 12:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيأة عن صدور أمر قبض بحقِّ عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ مبينة أن المتهم قام بمخالفة التعليمات وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض […]

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