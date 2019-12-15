2019/12/15 | 12:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد،إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “القوات الأمنية ألقت القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة بناء على أوامر قضائية صدرت بحقهم”. وأكد أن “وزارة الداخلية مستمرة بالتحقيق لملاحقة جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة ساحة الوثبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة ساحة الوثبة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة ساحة الوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).