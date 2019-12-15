2019/12/15 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق من العلماء الكنديين من تطوير سطح ذاتي التنظيف يمكنه صد جميع أشكال البكتيريا ويساعد في عملية منع نقل وانتشار الجراثيم.ويمكن أن يجد السطح البلاستيكي – وهو عبارة عن شكل معالج خصيصًا للورق الشفاف التقليدي – استخدامات في بيئات مختلفة، خاصة في المستشفيات والمطابخ، كما يمكن أن يصبح نقطة ساخنة للبكتيريا مثل” سى”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء كنديون يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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