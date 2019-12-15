إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة

2019/12/15 | 12:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال خمسة متهمين بحادثة الوثبة، وسط العاصمة بغداد.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا قوله انه تم اعتقال خمسة متهمين بحادثة الوثبة.واعلن […]

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