توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغدادبسبب الاحوال الجوية

2019/12/15 | 12:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، عن توقف حركة الملاحة الجوية، عازية السبب الى انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.وقالت الادارة في بيان لها انه “بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية […]

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