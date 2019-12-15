هيئة النزاهة:صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقـوق في جامعة الموصل السابق

2019/12/15 | 12:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة ،اليوم الأحد،صدور أمر قبض بحقِّ عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة صدى الاعلام , أن”الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر قبض بحقِّ المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا”.يذكر أن “الهيأة أعلنت

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