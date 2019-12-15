الداخلية تعلن اعتقال 5 متهمين بجريمة حادثة الوثبة

2019/12/15 | 12:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الداخلية، الأحد، القاء القبض على خمسة متهمين بحادثة ساحة الوثبة الأسبوع الماضي.

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