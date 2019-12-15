فيديو.. جماهير كربلاء تصدح بالرفض للسوداني

2019/12/15 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج طلبة كليات المجموعة الطبية في محافظة كربلاء، صباح اليوم الاحد، بتظاهرات حاشدة في المحافظة استمرارا لموقفهم بالاحتجاج حتى تحقيق مطالب الشعب العراقي المنتفض.وتستمر الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في الأول من تشرين الماضي، بالثبات في ساحات التظاهر حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب وإنهاء المحاصصة في نظام الحكم.[…]

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