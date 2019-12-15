ما عثرت عليه القوات الامنية في كركوك

2019/12/15 | 12:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ان “قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه ضبطت ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الاشكال و١٥ قنبرة هاون مختلفة الاحجام وعدد من الاسلحة والاعتدة في مناطق مختلفة من محافظة […]

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