القبض على متهم بقتل ثلاثة أشخاص اثر خلاف عشائري في ذي قار🔻

2019/12/15 | 12:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، القبض على متهم بقتل ثلاثة أشخاص اثر خلاف عشائري.وقالت المديرية في بيان لها “بناء على معلومات دقيقة تمكنت مفارز شعبة مكافحة اجرام […]

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