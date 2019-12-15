حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم واليومين المقبلين

2019/12/15 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاحد (15 كانون الأول 2019)، حالة الطقس ودرجات الحرارة لليومين المقبلين في عموم البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "حالة الطقس في المنطقة الوسطى ليوم غد الاثنين، سيكون طقس غائم مع زخات مطر وحدوث عواصف رعدية، خاصة في أقسامها الشرقية يتحول تدريجياً خلال الليل في الأقسام الغربية الى صحو، ودرجة الحرارة تنخفض قليلاً".

وأضافت، أن "الطقس في المنطقة الشمالية ليوم غد الاثنين، سيكون غائم جزئي ولا تنغير في درجات الحرارة، والرياح الشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10_20)كمس، ومدى الرؤية (8_10)كم".

وأشارت الى أن الطقس في المنطقة الجنوبية ليوم غد الاثنين ايضاً، "سيكون طقس غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في بعض الأماكن وحدوث عواصف رعدية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".





وذكرت أن طقس يوم الثلاثاء المقبل في المناطق الوسطى، "سيكون طقس صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية، ولا تغير في درجات الحرارة".

ولفتت الى أن "المنطقة الشمالية والجنوبية، سيكون الطقس فيها صحو الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة".

بغداد اليوم-كربلاء

نظم العشرات من طلبة جامعة كربلاء، الأحد (15 كانون الأول 2019) مسيرة باتجاه ساحة التربية، وسط المحافظة، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من طلبة جامعة كربلاء، نظموا مسيرة باتجاه ساحة الت

بغداد اليوم- كربلاء

أغلق محتجون في محافظة كربلاء، الأحد (15 كانون الأول 2019)، مبنى الهيأة العامة للضرائب في المحافظة، فيما شهدت المدينة قطع طريق طويريج- كربلاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن متظاهري محافظة كربلاء قاموا باغلاق مبنى الهيأة العامة

بغداد اليوم- ديالى

طالب مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد (15 كانون الأول 2019)، بحسب الاختام الرسمية من المجالس البلدية في المحافظة فوراً، بعد صدور قرار حلّ تلك المجالس.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

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