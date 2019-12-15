حقيقة غامضة على العراقيين في حال تأخير تعيين رئيس للوزراء

2019/12/15 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عادل المانع الباحث السياسي، رئيس تحرير جريدة السياسة العراقية، انه طبقاً للمادة 76 يكلف الرئيس العراقي مرشح الكتلة الاكبر كي يقوم بمشاورات لتشكي...

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