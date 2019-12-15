لماذا يرفض المُحتجّون تقديم مُرشّحهم لرئاسة الحكومة العراقية؟

2019/12/15 | 12:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن اتفاق غالبية الكتل السياسية على القيادي بحزب “الدعوة” #محمد_شياع-السوداني، لتولي منصب رئيس الوزراء، يرفض المحتجون تقديم أيّ مرشحٍ بديلاً عن […]

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