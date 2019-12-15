الجامعة العربية تدعو الأطراف اللبنانية للإسراع بتشكيل حكومة

2019/12/15 | 12:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الجامعة العربية، اليوم الاحد، كافة الأطراف اللبنانية للالتزام بضبط النفس، والإسراع في تشكيل الحكومة.وأعربت الجامعة في بيان عن قلقها إزاء الاشتباكات المتصاعدة في لبنان.وقالت الجامعة “أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن القلق إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخرا، وخاصة الصدامات التي حدثت مساء السبت بين المتظاهرين وقوى

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