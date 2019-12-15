اعتقال عصابة متخصصة بالخطف وتحرير مختطفين اثنين في ديالى

2019/12/15 | 12:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الأحد، القاء القبض على عصابة متخصصة بالخطف وتحرير مواطنين اثنين خلال عملية أمنية في المحافظة.وقال العبادي في بيان له إنه “بناء […]

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