2019/12/15 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المطربة أصالة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة جديدة خطفت بها أنظار متابعيها.وعلقت أصالة على الصورة: “صباح الرّوح يا أحبّتي وأهلي”.ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات “أحلى صوت بالوطن العربى , دائما متالقة صولا , اللح يسعدك ويريح قلبك”.يذكر ان أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انفصالها عن زوجها أصالة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انفصالها عن زوجها أصالة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انفصالها عن زوجها أصالة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).