2019/12/15 | 12:48 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).