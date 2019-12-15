دعاء عند نزول المطر أفضل الأدعية والأذكار

2019/12/15 | 12:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعاء عند نزول المطر ..كلمات مأثورة وأدعية كثيرة وردت في السنة النبوية، يلجأ إليها المسلمون أثناء نزول المطر وطوال فصل الشتاء، ودعاء المطر يشمل عدة أدعية منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها مالم يرد، ودعاء المطر حتى يكون مستجابا يحتاج إلى نية صادقة وقلب متعلق بالله ولديه يقين تام أن

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